Les Québécois dominent la courte liste du prix Polaris

La moitié des dix nommés pour le prix de 50 000 $, qui honore le meilleur album de l'année, sont originaires du Québec.

Elisapie, Les Louanges, Dominique Fils-Aimé, Fet.Nat et Marie Davidson représentent la plus forte délégation du Québec au Polaris depuis 2008, année où le Montréalais Patrick Watson avait remporté cet honneur.

Dans les autres finalistes, il y a l'auteure-compositrice-interprète Jessie Reyez, le groupe punk rock Pup et le duo rap Snotty Nose Rez Kids.

La personne gagnante sera sélectionnée par un jury de 11 membres, qui rendra sa décision le 16 septembre à Toronto. Chaque finaliste recevra 3000 $ après l'événement.

Un prix prestigieux

Le prix Polaris est considéré comme l'un des prix de musique les plus prestigieux au pays. Arcade Fire, Buffy Sainte-Marie, Kaytranada et Lido Pimienta font partie des gagnants et gagnantes des années précédentes.

Le seul prix Polaris remporté par une œuvre francophone a été celui décerné en 2010 à l'album Les chemins de verre, de Karkwa.