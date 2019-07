Nouveau jardin thérapeutique à la Maison Aube-Lumière de Sherbrooke

Le jardin conçu par le Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) servira autant aux patients qu’aux employés. Il est composé de bancs, d’une fontaine, de pavés illuminés et de différentes sections, dont une où les odeurs sont à l’honneur. Des petits fruits, la présence d’oiseaux et des couleurs variées sont mis de l’avant dans d’autres sections du jardin. Un lieu qui s’adresse à tous les sens et dont la réalisation est due aux nombreux bénévoles, comme le souligne la présidente de la Maison Aube-Lumière, Élisabeth Brière.

C’est prouvé scientifiquement que [...] pour les patients, de solliciter les différents sens, c’est très bénéfique. Élisabeth Brière, présidente de la Maison Aube-Lumière

Le jardin thérapeutique de la Maison Aube-Lumière est dédié à la communauté estrienne qui a fortement appuyé le projet lors du concours du Fonds communautaire Aviva en 2017. Photo : Maison Aube-Lumière

Après plusieurs participations au concours du Fonds communautaire Aviva, le projet de jardin thérapeutique s’est vu décerner un prix de 50 000$ en 2017. Une victoire rendue possible grâce la mobilisation des citoyens estriens qui ont voté pour ce projet.