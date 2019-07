Eaux usées au réservoir Baskatong : difficile de se conformer, disent des campings

Avoir un réseau qui respecte les normes en matière d’eaux usées n’est pas aussi simple qu’il paraît, plaident des propriétaires de terrains de camping en bordure du réservoir Baskatong, au nord de Maniwaki. Le processus pour se conformer aux critères gouvernementaux est long et coûteux, selon eux.

Les municipalités ont des subventions, les cultivateurs ont des subventions... Tout le monde a des subventions ou des crédits d’impôt, nous autres, zéro , affirme René St-Jean, propriétaire de la Pourvoirie Villa Basque, située sur le chemin du même nom, dans le secteur de Montcerf-Lytton.

Il faut tout, tout, tout faire l’investissement de notre poche, c’est pour ça que des fois c’est plus slow un peu, il faut quand même être capables d’arriver dans nos projets et tout , ajoute-t-il. M. St-Jean estime qu’il faudra de deux à trois ans pour achever l’ensemble des travaux nécessaires pour que sa pourvoirie soit conforme.

Yves Rivet, à qui appartient l'établissement R.V. Camping, fait face à situation semblable. Il a notamment dû payer une amende 5000 $ pour la gestion non conforme des eaux usées de son établissement.

Le terrain de camping R.V. Camping est situé le long des berges du réservoir Baskatong, dans le secteur de Montcerf-Lytton. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Mon installation est trop petite, oui, mais on est après se conformer et on attend après le gouvernement , relate-t-il, ajoutant du même souffle que l’ajout de fosses septiques supplémentaires cet automne lui coûtera 100 000 $.

Avant d’avoir les permis, c’est entre de deux à trois ans [avant que les autorités] nous donnent des réponses. Donc eux autres, ils nous donnent des amendes [...] Il faut se battre avec ça. Yvon Rivet, propriétaire de R.V. Camping

Sans traitement adéquat, le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques affirme que les eaux usées peuvent s’infiltrer dans le sol ou s’écouler vers les eaux de surface. Ces sources de pollution pourraient nuire aux activités nautiques, comme la baignade ou la pêche.

Depuis 2010, Québec a remis 23 avis de non-conformité à divers établissements de plein air en bordure du réservoir Baskatong. Certaines entreprises fautives se sont vu remettre des constats d’infraction par le Directeur des poursuites criminelles et pénales relativement à la gestion de leurs eaux usées.

Le ministère a décliné notre demande d’entrevue. Par courriel, un porte-parole précise que certains dossiers sont judiciarisés et que le ministère ne veut pas nuire aux procédures en cours.

Avec les informations de Laurie Trudel