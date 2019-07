Toronto s’attaque à la pollution sonore causée par les véhicules

La police de Toronto a commencé à lutter contre la pollution sonore causée par les voitures et les motocyclettes, dont le vrombissement assourdissant est non seulement dérangeant, mais potentiellement dangereux, selon la science.

Le maire de la ville Jhon Tory a lancé lundi une campagne de sensibilisation pour s’attaquer à ce problème.

La campagne se concentrera sur l’avenue Yorkville qui est l'un des points chauds qui a suscité de nombreuses plaintes et sur quelques secteurs de Scarborough, dont Kingston Road et Birchcliff Avenue, a déclaré le surintendant de la police Scott Baptist.

Le maire de Toronto a affirmé qu'une telle conduite inconsidérée n'avait pas sa place dans la ville et était indéfendable .

Les bruits provenant des moteurs et du grincement des pneus associés à la conduite dangereuse et aux cascades peuvent mettre en danger les piétons et les autres usagers vulnérables de la route. Scott Baptist, police de Toronto

À compter d'octobre, un nouveau règlement sur le bruit entrera en vigueur, donnant aux agents plus de pouvoir pour sévir contre les conducteurs bruyants, informe la police.

Le bruit à l'intérieur et autour des chantiers de construction ne fera pas partie du nouveau règlement.

Des lois provinciales sont déjà en place pour protéger la qualité de vie et permettre l'application de la loi contre les klaxons et les alarmes inutiles, les silencieux et les échappements bruyants qui entraînent une amende de 110 $, a rappelé Scott Baptist.

Des propriétaires des voitures, motocyclistes et camions dont les pots d'échappement émettent des sons qui dérangent les autres payeront des amendes. Photo : CBC

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le bruit est une menace sous-estimée, qui peut causer des problèmes de santé à court et à long terme.

À lire aussi : Le bruit à Toronto inquiète la médecin-hygiéniste de la Ville

Un sondage Ipsos Reid commandé l'an dernier par la Ville indiquait que près de 46 % des résidents de Toronto étaient préoccupés par la pollution sonore. Le sondage laissait aussi entendre que les bruits de construction et d'équipements lourds étaient ceux qui gênaient le plus les Torontois.

L'OMS indique que le bruit excessif peut déranger le sommeil des gens, causer des problèmes cardiovasculaires et psychophysiologiques, réduire la performance et provoquer des réactions de contrariété et des modifications du comportement social.