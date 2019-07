5 films qui dépeignent le grand rêve humain de la conquête lunaire

Le 16 juillet 1969, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins sont propulsés vers quelque chose de plus grand qu’eux. La puissante fusée Saturn Cinq pulvérise les astronautes dans l’espace dans le cadre de la plus célèbre mission de la NASA, Apollo 11, celle-là même qui a permis à l'humain, il y a 50 ans , de marcher sur la Lune pour la première fois. Pour cet anniversaire, on vous propose 5 films qui gravitent autour du rêve ou de l’exploit de mettre le pied sur l'astre de la nuit.

Le premier homme (First Man), de Damien Chazelle (2018)

Probablement l’une des œuvres cinématographiques de fiction qui se rapproche le plus de la réalité vécue par l’astronaute Neil Armstrong, qui a marqué le monde entier par sa célèbre phrase : « C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ».

Le principal défaut de First Man? « C’est qu’on n’explique jamais ce qui se passe; on assiste plutôt à un enchaînement d’événements tragiques, sans qu’on nous dise ce qui se passe », croit le journaliste scientifique Claude Lafleur, d’après ce qu’il a affirmé à l’émission Les années lumière lors de la sortie du film.

Avec Ryan Gosling, Claire Foy et Jason Clarke.

Apollo 13, de Ron Howard (1995)

Apollo 13 est une mission qui donne des sueurs froides aux responsables de la NASA, en avril 1970, alors qu’une explosion endommage les systèmes de propulsion et de puissance de la fusée qui se dirige vers la Lune.

L’industrie cinématographique hollywoodienne a évidemment repris l'incident, et c’est le réalisateur Ron Howard qui en fait un film en 1995, dans lequel Tom Hanks tient la vedette.

Le long métrage, qui récolte 9 nominations aux Oscars, rencontre à la fois un succès critique et populaire.

Avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon.

L’étoffe des héros (The Right Stuff), de Philip Kaufman (1983)

Inspiré du livre de Tom Wolfe, L’étoffe des héros est peut-être l’un des films de conquête spatiale à avoir le moins bien fonctionné en salle, mais à être davantage acclamé par la critique.

Sur ses huit nominations aux Oscars, il remporte le prix du meilleur montage, de la meilleure prise de son, de la meilleure musique originale et des meilleurs effets spéciaux sonores.

Avec Ed Harris et Dennis Quaid

Apollo 11, de Todd Douglas Miller (2019)

On dit d’Apollo 11, sorti plus tôt cette année, qu’il est l’un des plus impressionnants documents d’images à être réalisé sur la mission. Qualifié de « voyage », le film documentaire a été construit à l’aide de pellicules 65 mm jamais découvertes et plus de 11 000 heures d’enregistrements inédits.

On vous fait (re)vivre le voyage du trio d’astronautes comme si vous y étiez.

Voyage sur la lune, de George Mélies (1902)

Si vous avez eu un cours de cinéma au Cégep (ou pas), vous connaissez probablement le classique Voyage sur la lune, chef-d’œuvre créé en 1902, aux tout débuts du cinéma. Il est d’ailleurs considéré comme le premier film de science-fiction jamais réalisé. Un classique à voir si ce n'est pas déjà fait.

Preuve que ce n’est pas d’hier que la possibilité de mettre les pieds sur l’astre au front d’argent fascine l’humain.