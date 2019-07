Moins de pavage que prévu à Saguenay

En raison de l’explosion des prix des soumissions, le service des travaux publics de Saguenay décide de faire moins de pavage qu’anticipé pour 2019. Afin d’économiser encore plus d’argent, il n’y aura pas de nouvelles bordures ni de nouveaux trottoirs.

Le président de la commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay, et le président de la commission des finances, Michel Potvin, ont tenu une conférence de presse à l'hôtel de ville mardi après-midi pour dresser le bilan de la situation.

Saguenay avait prévu une augmentation de 15 % sur son budget en raison de l'augmentation du prix du bitume, mais les soumissions ont largement excédé le montant prévu.

Le premier appel d’offres atteignait 9,6 millions de dollars seulement pour les artères principales alors que la Ville s’attendait à 7,6 millions de dollars.

Saguenay a donc relancé le processus d’appel d’offres en morcelant les contrats en deux. Un pour les artères principales et l’autre pour les routes locales.

L’exercice n’a pas porté fruit. Les propositions déposées par les entreprises Pavex et Intercité pour les artères principales et les routes secondaires ont totalisé 9,8 millions de dollars, soit 200 000 $ de plus.

Initialement, il devait y avoir 13,3 kilomètres de travaux de pavage . Il n’y en aura maintenant que 11,1 kilomètres.

Hausse des prix

Lors de la séance du conseil municipal du 3 juin, des conseillers municipaux avaient déjà dénoncé la flambée des coûts des soumissions. Les prix avaient augmenté jusqu'à 40 %.

Michel Potvin et Michel Tremblay espéraient que la relance des appels d’offres permettrait de réduire les coûts.