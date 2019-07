Huit employés congédiés à la résidence Louise-Vachon à Laval

Les huit personnes congédiées travaillaient dans une unité regroupant seize personnes autistes ou déficientes intellectuelles et présentant des troubles graves du comportement. L'unité en question emploie une quarantaine d'employés.

Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, Christian Gagné, a procédé aux congédiements à la lumière d'une enquête menée par le CISSS.

M. Gagné n’exclut pas la possibilité que d’autres congédiements suivent et que la police ouvre d’autres enquêtes.

Le 4 juillet dernier, Radio-Canada révélait que trois assistants à la réadaptation de l’établissement ont été accusés de voies de fait et d'agression armée. Les trois employés ont plaidé non coupables. Leur dossier reviendra en cour le 10 septembre.

Parmi les 45 personnes interrogées par la direction du CISSS, certaines ont rapporté qu’ il y a eu une omerta à l’interne qui empêchait les gens de parler , a révélé M. Gagné à Radio-Canada.

Il y a des gens qui ont été menacés s’ils allaient parler, dit Christian Gagné. Donc, on a eu des lanceurs d’alertes qui ont bravé ça et nous ont parlé.

On parle de maltraitance dans le sens de coups portés, le fait de pousser des personnes de façon abusive, d'intimidation, de comportements de provocation et on parle de complicité dans ces comportements-là.

Christian Gagné du CISSS de Laval, précisant les mauvais traitements présumés infligés aux patients