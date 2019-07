Fermetures de municipalités : un rapport à prendre avec un grain de sel, dit Claire Bolduc

Dans un article publié dimanche dans le Journal de Québec, on peut lire que la transformation démographique aura de lourdes conséquences sur les municipalités dévitalisées.

Cité dans le Journal de Québec, le président de la firme de consultants Groupe Ambition, Pierre Bernier, affirme que les municipalités les plus dévitalisées de la province sont en danger de fermeture.

Selon l'Indice de vitalité économique 2016 produit par l'Institut de la statistique du Québec, 25 % des 64 municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue présentent un indice de vitalité économiquement faible.

Huit au Témiscamingue

Parmi celles-ci, huit sont situées au Témiscamingue. En Abitibi, on peut penser à Normétal, Rochebeaucourt et Lac-Simon.

La présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme qu'il faut prendre du recul par rapport à ces données, qui sont basées exclusivement sur des statistiques et non un travail de terrain.

Les statistiques restent quelque chose de très statique. Les statistiques et les tendances, ça reste quelque chose qui donne un portrait à un moment donné, qui n'évaluent d'aucune manière tout ce qui peut changer, tout ce qui peut arriver d'imprévu , fait valoir Claire Bolduc.

Elle affirme que les municipalités doivent quand même prendre l'information pour s'ajuster et se projeter dans le futur.

Une analyse «présomptueuse»

Celle qui a été huit ans à la présidence de Solidarité rurale reste prudente et qualifie cette analyse de présomptueuse.

On a tellement annoncé souvent la fermeture de villages et je l'ai vu quand j'étais à Solidarité rurale. On annonce la fermeture de villages, que ça ne marchera plus, et tout à coup, il arrive une étincelle qui change totalement la dynamique de la communauté , témoigne-t-elle.

Consensus en défaveur du rapport

La Fédération québécoise des municipalités abonde dans le même sens en affirmant qu'aucune municipalité n'a l'intention de fermer, bien que plusieurs soient confrontées à de nombreux défis.

En entrevue à Région zéro 8, le président de la FQM, Jacques Demers, déplorait que le titre [de l'article est] vraiment déplacé. Quand on dit que ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu une fermeture de municipalité et que là on nous annonce que d'ici six ans, il y en aurait 200... en plus, on y met des noms de municipalités qui travaillent très fort pour attirer chez elles.