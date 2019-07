Courte liste Polaris 2019 : le groupe gatinois FET.NAT toujours dans la course

Le Mal de FET.NAT, composé de JF No, Pierre-Luc Clément, Olivier Fairfield et Linsey Wellman, fait partie des 10 finalistes du prix Polaris, qui récompensera le meilleur album canadien de l’année le 16 septembre prochain.

L’année 2019 est encore plus surprenante! a soutenu JF No, en précisant que le groupe était loin de se douter que son dernier opus serait ainsi salué par la critique. On est conscients que notre musique est différente.

Selon JF No, FET.NAT est un groupe qui se considère comme indépendant. On n’essaie pas de devenir un produit commercial , a expliqué celui qui chante depuis 25 ans. On fait ce qu’on aime. On fait de la musique pour se déstabiliser, pour se rendre vulnérables d’abord .

Loin de se douter de l’engouement qui attendait la sortie de la compilation Le Mal, le quatuor n’en a fait produire que 500 copies sur vinyle. J’ose dire qu’on ne se prend pas au sérieux ou peut-être qu’on ne croit pas à un " produit " comme tel , a ajouté l'artiste.

Ça fait un velours, ça fait du bien en maudit à l’ego! JF No, chanteur du groupe FET.NAT

JF No ne croit pas que la nomination de FET.NAT sur la courte liste du Polaris changera le processus de création du groupe, ni la façon dont les membres mèneront leur carrière musicale.

On est tous des pères de famille , a-t-il rappelé. Je ne me vois pas partir deux mois pour faire la promotion d’un produit. [...] On a des enfants, et on continue à en avoir .

Le chanteur de FET.NAT s'est dit toutefois très heureux d’entrevoir la possibilité que le groupe puisse être découvert par de nouveaux publics grâce à cette nomination. Jouer à de nouvelles places qu’on ne pensait pas est une perspective qui fait sourire le musicien.

Outre FET.NAT, la courte liste comprend aussi les albums de Dominique Fils-Aimé, Elisapie et Vincent Roberge, alias Les Louanges.