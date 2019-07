Selon les observateurs dans l'industrie touristique, les touristes sont moins nombreux à parcourir les quelques 900 kilomètres du tour de la péninsule en seulement trois jours. Les séjours durent maintenant en moyenne une semaine ou plus.

La directrice du marketing à l'Association touristique de la Gaspésie, Stéphanie Thibaud, explique que les touristes préfèrent s'arrêter quelques jours au même endroit pour découvrir davantage les attraits dans les communautés du nord, du sud et de la pointe gaspésienne.

On sent vraiment qu’il y a une tendance à allonger son séjour et à prendre le temps de prendre le temps. Stéphanie Thibaud, directrice du marketing à l'Association touristique de la Gaspésie

Une touriste de Montréal, Danièle Dubé, fait un voyage de 18 jours en Gaspésie. Elle fait partie des voyageurs qui ne sont pas pressés.

Danièle Dubé prend le temps de visiter la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il est important de se poser, humer l’air salin et d’aller visiter les petits coins, de parler aux gens Danièle Dubé, une touriste

Les Villes et les entreprises s’adaptent à la demande et font évoluer leurs offres touristiques. À titre d’exemple, selon la mairesse de Percé, Cathy Poirier, la municipalité ne mise plus uniquement sur son célèbre rocher, mais valorise aussi ses plages, ses montagnes et ses sentiers à l'extérieur du village.

On a l'icône avec nous, je ne pense pas qu'on fait le tour de la Gaspésie sans prévoir s'arrêter à Percé, mais on a aussi développé à Percé une offre touristique qui permet de prolonger le séjour , déclare-t-elle.

Un cours de planche à pagaie au Camp de base Coin-du-Banc Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le tour de la Gaspésie est un classique pour les touristes québécois qui représentent 80 % des visiteurs.

Avec les informations de Martin Toulgoat