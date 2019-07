Upper Fort Garry célèbre ses 5 ans comme parc provincial

Le mardi 15 juillet 2014, le site a été officiellement désigné parc provincial par la province.

Selon Michel Lagacé, membre du conseil d’administration des Amis d’Upper Fort Garry, ce parc à une importance fondamentale pour toute la province et la ville de Winnipeg.

Il a été aménagé sur le site où se trouvent les vestiges de l’ancien poste de traite de fourrures qui est devenu le lieu de naissance du Manitoba, ainsi que le berceau de la ville de Winnipeg.

Il y a 150 ans, Louis-Riel et les Métis sont entrés dans le Fort, et ont établi un gouvernement provisoire qui a mené des négociations [... aboutissant à] l’entrée du Manitoba dans la confédération, le 15 juillet. Michel Lagacé, membre du conseil d’administration des Amis d’Upper Fort Garry

Lors des travaux d’aménagement du parc, une importance a été accordée à la reconstitution de l’emplacement des édifices historiques. « Il y a la structure de la salle où a eu lieu la rencontre de Louis Riel, explique M. Lagacé. Il y a encore la salle du gouverneur qui existait [...] Nous avons reconstruit des socles pour indiquer [l'emplacement des structures].

Malgré son importance historique, le site a été négligé pendant de nombreuses années, rappelle Michel Lagacé.

« Quand nous sommes arrivés, il y avait un poste d’essence, un édifice de la ville de Winnipeg, un édifice de curling sur le site même. Ça a pris beaucoup de temps pour acquérir le site et enlever tout ce qui a été ajouté au fil des années. »

En 2006, les Amis d’Upper Fort Garry sont parvenus à préserver le site et à empêcher un promoteur immobilier d’y construire des condos.

De nombreux travaux ont été nécessaires pour arriver au lieu qu’on observe aujourd’hui, précise M. Lagacé. « Il y a tout fallu refaire la structure et les choses comme l’électricité et la plomberie. »

Le mur patrimonial du Parc, long de plus de 100 mètres, retrace l’histoire de l’Ouest canadien avec des jeux de lumière et du son.

« Il y a près d’un million de dollars d’équipements dans le mur lui-même, de sept à huit mille lumières et ensuite il y a des haut-parleurs d’un bout à l’autre. Et avec la programmation, on peut évoquer toutes sortes de sons et [d'éléments] visuels », dit Michel Lagacé.

Pour rendre le parc plus attrayant pour les visiteurs, le conseil d’administration des Amis d’Upper Fort Garry réfléchit à comment offrir plus de programmation.

M. Lagacé espère que le parc prendra toute l’ampleur qu’il mérite avec les célébrations du 150e de la province l'année prochaine. « Il y a beaucoup à apprendre sur le site, dit-il. C’est un parc interactif qui peut être exploré avec un téléphone portable. »