Une 3e édition pour le souper communautaire La Grande bouffe à Val-d'Or

L'événement La Grande bouffe permet à la Sûreté du Québec de se rapprocher de la communauté lors d'un souper gratuit.

La vocation est aussi de permettre aux personnes en situation d'itinérance de prendre le temps d'échanger avec des personnes de divers milieux.

On souhaite que ça devienne un prétexte pour que les gens s'engagent dans la communauté, contribuent au succès et que ça devienne quelque chose dont la communauté va s'approprier le mérite et le résultat pour générer de la fierté autour de cet événement-là , espère Paul-Antoine Martel, agent de liaison et relations avec les milieux pour la Ville de Val-d'Or.

Les deux premières éditions ont attiré chacune plus de 600 personnes. Habituellement, l'événement est tenu au mois de juillet durant la vente trottoir, mais cette année, ce sera le 22 août.

Au mois d'août, ça devient un peu tranquille et je vous dirais que ça a un effet un peu comme démoralisateur pour les gens. Au mois d'août, c'est l'école qui s'en vient et tout ça. On s'est dit "pourquoi ne pas faire une fête à la fin du mois d'août" et ça correspondrait à un besoin qu'on avait chacun de revenir après les vacances et d'être présent à cet événement-là , explique le sergent Jean-Raphaël Drolet, coordonnateur local en police communautaire à Val-d'Or.

Zéro déchet

Cette année, les bénévoles sont davantage sollicités puisque la vaisselle sera réutilisable et lavée sur place. Les organisateurs veillent ainsi à réduire la quantité de déchets produite.

Une section de la 3e Avenue sera fermée pour l'événement.

