Une autre maison abandonnée est la proie des flammes à Paquetville

Il s'agit de la quatrième maison abandonnée à brûler en un an et demi.

Le chef de la brigade des pompiers de Paquetville, Denis Paulin, n'a pas de doute sur l'origine de cet incendie. On a sauvé la maison, explique-t-il. Mais, on ne se contera pas de menteries. C'est certain que c'est encore un acte criminel.

Denis Paulin, chef pompier de Paquetville Photo : Radio-Canada

Denis Paulin commence à en avoir assez. C'est la quatrième maison abandonnée qui est incendiée, répète-t-il. Est-ce qu'ils cherchent des maisons abandonnées pour y mettre le feu? Je ne sais pas ce que ces personnes ont en tête, mais ce n'est pas correct. Quand il n'y a pas de blessés, c'est beau, mais on risque notre vie quand même.

La maison incendiée, à Bas-Paquetville, dans la nuit de lundi à mardi Photo : Radio-Canada

Est-ce qu'un ou des pyromanes rôdent dans la région de Paquetville? D'après moi, oui , tranche le chef pompier.

L'intervention des pompiers a été très rapide et ceux-ci n'ont mis que 45 minutes à éteindre le brasier, selon Denis Paulin.

On a eu l'appel vers 5 h 30. Quand je suis arrivé vers 5 h 39, la maison était complètement en flammes à l'arrière. On a fait appel aux pompiers de Bertrand et de Notre-Dame-des-Érables.

Le chef pompier de Paquetville ne cache plus son exaspération. Ça n'a pas de bon sens, déplore-t-il. Paquetville ne dort plus tranquille.

Un agent de la GRC inspecte les lieux Photo : Radio-Canada

La Gendarmerie royale du Canada et le prévôt des incendies font enquête.