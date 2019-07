Le théâtre La Seizième récolte quatre prix Jessie Richardson

Le théâtre La Seizième a récolté quatre prix Jessie Richardson lors d'une cérémonie qui récompensait l’excellence théâtrale sur la scène et en coulisse.

C’est sous le chapiteau du festival Bard on the Beach que la communauté théâtrale de Vancouver s’est retrouvée lundi soir pour la remise des prix Jessie Richardson. Le théâtre La Seizième, qui était sélectionné dans huit catégories, a remporté quatre statuettes pour sa création Le Soulier présentée à Vancouver en février 2019.

Le prestigieux prix du meilleur rôle masculin a été attribué à Félix Beauchamp qui tient le rôle principal dans la pièce.

L’environnement sonore créé par Malcolm Low a également été récompensé.

Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis ont obtenu l’honneur de la meilleure direction artistique et le dramaturge David Paquet le meilleur texte original.

La troupe du théâtre La Seizième de Vancouver en répétition de la pièce Le soulier. Photo : Mireille Langlois

Le Soulier est le fruit de trois années de collaboration entre La Seizième et David Paquet. La pièce parle de la délicate question de la santé mentale, un thème incarné dans la pièce par le biais du personnage de Benoît, un enfant de 8 ans dont le défi est sa relation au bonheur. Un rôle difficile selon le dramaturge.

Pour lui, remporter un prix Jessie Richardson veut dire que le message d’empathie de la pièce a été bien reçu.

C’est sûr que les artistes, on essaie tous d’être prudents pour ne pas carburer à l’approbation des autres [...] [mais] on fait de la création pour communiquer quelque chose, on est des émetteurs qui n’existent que s'il y a des récepteurs.

La reconnaissance des pairs est donc toujours une validation qui demeure importante selon lui.

Le théâtre La Seizième a connu sa meilleure année en 2015, lorsqu'il avait remporté huit prix Jessie Richardson.