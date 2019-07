Un plus grand rayonnement des entreprises québécoises à l’international

La ministre Nadine Girault a rencontré mardi matin des entrepreneurs et des représentants d'organismes présents sur la scène internationale, comme l’Université du Québec à Chicoutimi ( UQACUniversité du Québec à Chicoutimi ) et le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CSICentre de solidarité internationale ) .

Le CSI Centre de solidarité internationale a d’ailleurs reçu 310 000 $ de la ministre pour appuyer ses activités de soutien auprès des communautés en Afrique et en Amérique du Sud.

On est en train de faire un virage beaucoup plus économique. On veut que les délégations extérieures du Québec soient des plateformes et qu’elles soient capables d’offrir des services aux entrepreneurs qui souhaitent exporter ou s’implanter dans un autre pays.

Nadine Girault, ministre relations internationales et de la Francophonie du Québec