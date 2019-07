La police met fin à l’accès des médias à leur fréquence radio

Les services de police de Regina et de Saskatoon emboîtent le pas aux autres services de la Saskatchewan et coupent l’accès aux scanneurs radio pour les médias.

Utilisée par la police et les services d’urgences pour transmettre des informations relatives à des incidents, la fréquence radio appelée Police One permet aux journalistes de suivre les développements de ces évènements et d’en rendre compte à la population.

La police de Regina demande aux différentes stations de radio d’apporter à leurs bureaux, d’ici le 6 août prochain, les scanneurs qu'elles utilisaient jusque-là afin de les déprogrammer.

En donnant accès à notre fréquence radio, nous nous exposons à la divulgation d’informations confidentielles. Evan Bray, chef de la police de Regina

Malgré la fin de ce système, le service de police de Regina affirme être engagé à divulguer l’information appropriée au public. Il le fera à travers les médias traditionnels et via Internet.

La police de Saskatoon assure travailler avec les médias pour trouver une solution de rechange. Selon elle, une solution devrait voir le jour l’automne prochain.

Sean Sinclair, avocat représentant CBC, demande que la fréquence radio des services de police soit de nouveau accessible.

Il y a de nombreux cas où des situations importantes ou dangereuses doivent être rapportées au public. Me Sinclair, avocat pour CBC

Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan, Ron Kruzeniski, estime que la relation entre les services de police et les médias est capitale, mais la divulgation d’informations confidentielles est le noeud du problème.

En janvier 2018, tous les services de police municipaux de la province ont été assujettis à la Loi provinciale sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

La Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard étant les dernières provinces à inclure des forces policières.

D'après les informations d'Alex Soloducha