Un nombre record de nominations pour Game of Thrones aux prix Emmy

La série médiévale fantastique de HBO, qui vient de s'achever cette année après sa huitième saison, devance la série d'Amazon Mme Maisel, femme fabuleuse, qui compte 20 nominations.

Le trône de fer, qui est déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine, compte maintenant 161 nominations à son palmarès.

Son soixante-treizième et dernier épisode, diffusé en mai aux États-Unis, a battu le record d'audience de la série et de l'histoire de la chaîne HBO, qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

À noter la nomination de Sharp Objects, réalisé par le Québécois Jean-Marc Vallée, dans la catégorie de la meilleure minisérie aux côtés des séries Tchernobyl (Chernobyl), Dans leur regard (When They See Us), Escape at Dannemora et Fosse/Verdon.

L'actrice américaine Amy Adams dans le rôle de Camille Preaker, dans la série Sharp Objects Photo : HBO

Tchernobyl occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 nominations.

Les documentaires sur Beyoncé et Michael Jackson nommés

Homecoming, le documentaire sur le concert donné par Beyoncé au festival Coachella en 2008, a décroché six nominations.

Les documentaires Leaving Neverland, qui donne la parole à deux hommes qui accusent Michael Jackson de les avoir agressés sexuellement quand ils étaient enfants, et FYRE: The Greatest Party, qui revient sur le fiasco du festival Fyre, sont également en lice.

Les prix Emmy seront remis le 22 septembre prochain.