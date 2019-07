Sauvegarde du monastère Notre-Dame du Rosaire : la Maison Pelland démolie

C'est une grande déception pour le Comité citoyen pour la sauvegarde du Monastère, qui prévoyait défendre la protection de la Maison Pelland auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec le 12 juillet. Or, quelques heures avant la tenue de l'audition, le bâtiment était déjà un tas de décombres.

Le comité dénonce la décision du propriétaire de procéder à la démolition du bâtiment le jour même de sa présentation.

Le hasard faisant bien les choses, ou la malice étant ce qu'elle est, on a décidé de démolir avant même que l'on soit entendu , déclare le président du comité Louis-Victor Sylvestre avec amertume.

Le groupe de citoyens avait d'ailleurs déjà déposé un mémoire soulignant l'importance patrimoniale de la Maison Pelland une semaine avant sa démolition.

Il considère ce bâtiment construit en 1916 comme ayant été le premier monastère des Moniales dominicaines à Berthierville, qui y avaient vécu de 1925 à 1934.

Le Comité citoyen pour la sauvegarde du Monastère espérait que l'intention de classement dont le monastère faisait l'objet soit étendue à la Maison Pelland afin d'empêcher sa démolition.

Le ministère de la Culture a d'ailleurs justifié l'absence d'ordonnance de protection pour la Maison Pelland en insistant sur la basse valeur patrimoniale du bâtiment. Selon le gouvernement, la maison aurait eu de nombreux propriétaires après le passages des Moniales dominicaines et aurait été maintes fois transformée.

L'entreprise du propriétaire André St-Martin a fait parvenir une mise en demeure au Comité citoyen pour la sauvegarde du monastère.

Dans le document qui a été envoyé au président du comité, Louis-Victor Sylvestre, l'avocat de l'entrepreneur indique que le mémoire déposé par le comité contiendrait des propos faux et diffamatoires.

Nous sommes d'avis que ces écrits sont diffamatoires, voire calomnieux et, conséquemment, une rétractation formelle et immédiate s'impose sous réserve des droits et recours de note cliente.

Laurent Debrun, avocat de l'entreprise propriétaire du terrain