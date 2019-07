Les établissements de santé ne sont pas tous munis de climatiseurs dans la région

Ce ne sont pas tous les patients du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CIUSSSCentre intégré universitaire de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ) qui sont au frais durant la période estivale.

L’hôpital de La Baie est entièrement climatisé alors que celui d'Alma l'est à 48%.

Certains critères guident la direction pour déterminer les unités à rafraîchir. Selon Amélie Gourde, la porte-parole du CIUSSS Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont les points névralgiques qui sont prioritaires pour obtenir les équipements.

Les soins intensifs, le bloc opératoire, la pédiatrie vont être climatisés, mais dans plusieurs années l'hôpital va être plus climatisé qu’en ce moment.

Les 17 centres d'hébergement de soins de longue durée du Saguenay-Lac-Saint-Jean ( CHSLDcentres d'hébergement de soins de longue durée du Saguenay-Lac-Saint-Jean ) connaissent la même problématique.

Dans le cas des CHSLDcentres d'hébergement de soins de longue durée du Saguenay-Lac-Saint-Jean , Québec a émis une directive obligeant chaque établissement à avoir une aire de refuge où les gens peuvent se protéger de la chaleur. Le facteur de la protection d’équipements, sensible à la chaleur peut aussi justifier l’installation de climatiseur.

Dès que des travaux de rénovation sont prévus dans un établissement, on essaie dans la mesure du possible d'intégrer la climatisation, les travaux les plus récents ont été faits dans le centre d’hébergement de Bagotville.

Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean