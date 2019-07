Twitter se refait une beauté

Les personnes habituées à la précédente interface remarqueront d’emblée que le barre de navigation autrefois située au sommet de la page est désormais placée à la gauche de l’écran. Vos listes personnelles de comptes Twitter, votre profil et votre boîte de messages privés se trouvent dans cette barre latérale.

Un nouvel onglet fait également son apparition dans cette barre : Explorer. Celui-ci, importé de l’application mobile, permet de découvrir les dernières tendances sur le site et de visionner des vidéos en direct.

En ouvrant les paramètres d’affichage (en passant par le menu « Plus »), il est possible de changer les couleurs d’accentuation utilisées un peu partout sur le site (bleu par défaut) et d’activer le mode sombre. Ce mode est d’ailleurs offert en deux tons : bleu foncé et noir.

De retour sur l’écran d’accueil, un bouton en forme d’étincelles situé dans la barre d’accueil au sommet de l’écran permet de choisir l’ordre de présentation des gazouillis. Les personnes préférant voir les messages en ordre chronologique peuvent donc choisir cette option au lieu de devoir consulter les messages les plus populaires.

Contrairement aux précédentes refontes de l’interface de Twitter, celle présentée mardi est obligatoire, selon ce que rapporte Mashable. Cela signifie qu’il ne sera pas possible de continuer d’utiliser l’ancienne version lorsque le vous aurez accès à la nouvelle interface.

Mécontentement

Cette obligation ne plaît toutefois pas à tout le monde. Certains internautes ont directement interpellé Twitter pour signifier leur désaccord avec la refonte.

« Je crois que l’heure est venue pour une refonte de Twitter. Des preneurs? », indique une vidéo de présentation de la nouvelle interface publiée par Twitter.

L’utilisateur @falcons_fan1966 croit toutefois que « littéralement personne » n’a en réalité demandé de telle refonte, tandis que @smokesdad28 affirme que la refonte « est nulle ». « LAISSEZ-MOI SORTIR D’ICI », s’exclame de son côté @DolanDark.

La publication de Twitter annonçant la refonte semble avoir reçu une majorité de commentaires négatifs.