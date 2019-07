Un événement avec Maxime Bernier déplacé en raison d’une manifestation

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, ne prendra pas la parole tel que prévu vendredi prochain au Guelph Youth Music Centre. La direction du centre explique qu’une manifestation prévue en même temps les force à refuser l’accès à Maxime Bernier et ses partisans.

Le candidat du PPC dans la région de Guelph, Mark Paralovos invitait les gens de sa circonscription à assister à un entretien avec Maxime Bernier, vendredi.

Sur Facebook, le parti Communiste Révolutionnaire, qui s’oppose aux idéaux du PPC, a aussitôt lancé une invitation à se rassembler eux aussi au centre communautaire.

Vendredi, 19 juillet à 18 h 30, nous nous mobilisons contre le racisme, la misogynie la transphobie et contre le fascisme , peut-on lire dans la publication.

En réaction à cette mobilisation, la directrice générale du Guelph Youth Music centre, Gabriella Currie-Ziegler, n’a eu d’autre choix que de refuser de tenir la soirée dans ses locaux.

Nous sommes un établissement d'éducation artistique à but non lucratif , rappelle Mme Currie -Ziegler. Notre priorité est la sécurité des locataires, du personnel et des enfants qui fréquentent cet établissement.

Événement annulé ou déplacé?

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’a pas été en mesure de rejoindre l’organisateur de la soirée, le candidat Mark Paralovos.

Un porte-parole de l’entourage de Maxime Bernier assure toutefois que le chef du PPC a toujours des engagements à Guelph, vendredi prochain. L’organisation serait à la recherche d’un nouvel endroit pour accueillir l’événement, selon lui.