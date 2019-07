Les tarifs d'électricité augmenteront de 2,5 % au Nouveau-Brunswick

La Commission de l'énergie et des services publics de la province vient d'approuver la hausse tarifaire.

Énergie NB souhaitait au départ une hausse moyenne de 2,5 %, mais une hausse plus élevée, soit de 2,9 % pour ses clients résidentiels. La Commission lui dit de s'en tenir à une augmentation de 2,5 % pour l'ensemble de ses clients.

C'est ainsi 5 $ par mois qui s'ajoutera à la facture du ménage moyen qui consomme 1400 kilowatts d'électricité.

Lors du dépôt de sa demande, Énergie NB avait expliqué avoir besoin d'une augmentation plus forte que celle des dernières années à cause de facteurs comme le prix plus élevé des combustibles, les fluctuations du dollar canadien et les changements climatiques qui entraînent des réparations plus fréquentes et coûteuses à ses équipements.

Les tarifs ont augmenté de 1 % l'an dernier, de 2,07 % en 2017 et de 1,63 % en 2016.

