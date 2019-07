Un train à grande vitesse entre Vancouver et Seattle autosuffisant dès 2055, dit une étude

Une nouvelle étude sur un train à grande vitesse entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington, aux États-Unis, conclut que le projet serait autosuffisant à partir de 2055.

L'étude, réalisée par le ministère des Transports de l'État de Washington, se base sur des données de 2017 et estime que construire la ligne coûterait entre 24 et 42 milliards de dollars américains. L'étude conclut que cela « vaut l’investissement » et que les coûts d’exploitation seraient couverts par les revenus dès 2055.

La proposition d’un système de train à grande vitesse entre les villes de Vancouver, Seattle et Portland était au coeur de l’analyse publiée par des fonctionnaires de l’État de Washington lundi.

« Il y a certainement un intérêt [dans le projet] », a dit Janet Matkin, gérante des communications au ministère des Transports de l’État.

Le ministère des Emplois, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique affirme que l’étude « fait partie du travail nécessaire pour comprendre la faisabilité [du projet] ».

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a octroyé 300 000 $ pour cette étude en mars 2018. Un financement additionnel de 300 000 $ a été annoncé en février 2019 pour les prochaines étapes exploratoires.

Le gouverneur de l'État de Washington et le premier ministre de la Colombie-Britannique ont annoncé en mars 2018, à Vancouver, une étude de faisabilité pour la construction d'un train à grande vitesse. Photo : Radio-Canada / Valérie Gamache

Vancouver à Seattle en une heure

Selon l’étude, le temps de déplacement entre Vancouver et Seattle serait réduit à une heure et celui entre Vancouver et Portland à moins de deux heures.

« Selon les estimations, entre 12 et 20 % des voyages en ce moment effectués en voiture ou en avion utiliseraient à la place le système à grande vitesse », dit Mme Matkin.

L’étude suggère que le train contribuerait à améliorer la productivité de la région, en plus de réduire la congestion sur les routes et l’émission de gaz à effet de serre.

« [Ce projet] développerait les connexions dans la région du nord-ouest pacifique pour faciliter la collaboration à travers la frontière », ajoute Mme Matkin.