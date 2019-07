Le virus de la rougeole est passé par le Parc Safari

Le Parc Safari fait maintenant partie de la liste des lieux d'exposition à la rougeole dressée par la Santé publique du Québec.

Le virus a été présent vendredi dernier entre 11 h 30 et 15 h 30, en particulier à compter de 13 h dans le tunnel des félins, un endroit fermé et vitré qui permet aux gens qui s'y trouvent d'observer des fauves de près.

C’est un cas dans la chaîne de transmission d’une personne qui est arrivée de l’étranger il y a de ça quelques semaines, a expliqué Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique du Québec, sur ICI RDI, mardi. On peut retracer l’origine de l’infection chez cette personne.

Cette personne contaminée par la rougeole vit à Laval et a fréquenté le camp du jour du Centre de la nature de Laval. Les participants à ce camp de jour ont visité le Parc safari, vendredi dernier, a aussi expliqué Yves Jalbert.

Les autorités de la santé publique sont intervenues tant à Hemmingford qu'à Laval : L’important est qu’on va limiter la transmission de l’infection à d’autres personnes , a indiqué M. Jalbert.

Le virus a aussi été localisé en début de soirée dans un restaurant McDonald's du boulevard de la Concorde Est, à Laval.

Les personnes qui ont fréquenté ces endroits aux heures indiquées sont priées d'appeler Info-Santé en composant le 811 si des symptômes apparaissent d'ici le 30 juillet.

Quelques autres lieux publics de Laval ont été identifiés au cours des derniers jours comme ayant été des endroits d'exposition à cette maladie très contagieuse : la piscine Saint-Vincent et la salle de toilettes des femmes du restaurant du Centre de la nature de Laval, de même qu'une pharmacie Pharmaprix et une pharmacie Jean Coutu du boulevard des Laurentides.

Ce qui est à surveiller

Les symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé, suivis de rougeurs au visage puis sur le corps.

Les personnes les plus à risque sont les bébés âgés de moins d'un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Les personnes qui ne sont pas considérées comme étant protégées sont invitées à recevoir le vaccin. Ceux et celles qui ne sont pas certains d'avoir reçu les vaccins requis peuvent communiquer avec Info-Santé au 811 ou visiter le www.quebec.ca/rougeole (Nouvelle fenêtre) .