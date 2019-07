Les Sœurs Boulay et Half Moon Run pour le 17e FME

Les Sœurs Boulay, Half Moon Run et The Sadies font partie des têtes d’affiche du 17 e Festival de musique émergente (FME) en Abitibi-Témiscamingue. La programmation complète a été dévoilée le mardi 16 juillet, et cette 17 e édition aura lieu du 29 août au 1 er septembre.

Ces artistes s’ajoutent donc à Loud, Koriass, Alaclair Ensemble, Jeanne Added, Kid Koala, Fouki, Sarahmée et KT Gorique, déjà annoncés plus tôt cette année.

Côté rock, certains spectacles sont à ne pas manquer, dont Philippe Brach, de retour après quelques années, The 5,6,7,8’s, trio japonais reconnu pour sa participation à la trame sonore du film Kill Bill, et… And You Will Know Us By The Trail Of Dead, un groupe texan aux sonorités rock prog.

La traditionnelle soirée métal sera l’affaire de Necrotic Mutation, Archons et Despised Icon. Quant à l’électro, les festivaliers pourront découvrir ou redécouvrir de DJ Edsik, DJ Millimetrik, Ellemetue et Absolutely Free au cours de la journée d’ouverture. La nuit électro a pour sa part été confiée au collectif de DJs Abitek.

Les Soeurs Boulay en prestation à l'émission Bonsoir, Bonsoir Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

En tout, une soixantaine d’artistes, dont 47 projets canadiens et 13 artistes internationaux, mélangeant classiques et découvertes, se produiront sur l’une des nombreuses scènes du FME.

Le volet numérique du festival est également de retour, grâce à une collaboration avec le Consulat général de France à Québec, la Ville de Rouyn-Noranda, l’UQAT et le Centre Phi. Une quinzaine de projets de réalité virtuelle et augmentée, des vidéoclips 360 degrés et bien d’autres seront présentés.

Les passeports pour la 17e édition du FME seront en vente dès midi le 16 juillet et la sélection prioritaire des spectacles pour ces passeports sera disponible jusqu’au 22 juillet. Les billets individuels seront donc mis en vente le 22 juillet. Pour consulter la programmation complète du FME, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .