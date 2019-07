Le réalisateur Baz Luhrmann a trouvé son Elvis Presley

C’est l’acteur Austin Butler qui incarnera le légendaire Elvis Presley dans le film biographique que prépare le réalisateur australien Baz Luhrmann, connu pour avoir réalisé Moulin Rouge et Gatsby le magnifique (The Great Gatsby).

L'acteur Austin Butler en juin 2019 Photo : Getty Images / Theo Wargo

Il se glissera dans la peau du King dans ce film racontant l’ascension de la vedette du rock and roll à travers le prisme de la relation complexe l'unissant à son gérant, le colonel Tom Parker.

Tom Hanks jouera le rôle de celui qui a découvert Elvis Presley et qui a supervisé l’ensemble de sa carrière.

C’est d’ailleurs le colonel Tom Parker qui a inspiré un autre célèbre agent d'une grande vedette de la chanson : René Angélil.

Miles Teller et Harry Styles également dans la course

Âgé de 27 ans, Austin Butler est acteur, mais aussi chanteur. Il a commencé sa carrière alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, jouant notamment dans la série Hannah Montana. Il fait aussi partie de la distribution de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Quentin Tarantino, qui sort le 26 juillet.

Austin Butler a devancé plusieurs autres acteurs et chanteurs qui étaient pressentis pour décrocher le rôle d’Elvis Presley. Parmi eux se trouvaient Miles Teller, vu dans Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four), et Harry Styles, l’un des membres du groupe britannique One Direction.