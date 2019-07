Matane et Amqui veulent former des hygiénistes dentaires

Le Centre matapédien d'études collégiales (CMÉC) et le Cégep de Matane souhaitent implanter un programme de formation pour ce métier dans leurs établissements.

Le directeur général du Cégep de Rimouski, François Dornier, dont relève en partie le CMÉCCentre matapédien d'études collégiales , explique qu'une demande conjointe a été faite en ce sens auprès du ministère de l'Éducation.

On a décidé d'aborder ce dossier-là conjointement pour avoir de meilleures chances d'être acceptés au Ministère , affirme M. Dornier.

Si la demande est acceptée, une vingtaine d'étudiants pourraient suivre la formation à Matane ou Amqui.

On a déposé une demande au ministère pour une demi-cohorte à Amqui, et Matane a déposé en parallèle, conjointement avec nous, une demande pour une demi-cohorte. François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski

Si on nous accorde le programme, on va partager une pleine cohorte entre Matane et Amqui , poursuit M. Dornier, qui espère ainsi rendre cette formation plus accessible aux étudiants de la Gaspésie.

François Dornier ignore pour l'instant à quel moment le programme pourrait démarrer, mais il précise que ce ne sera pas avant l'automne 2020.