Les Terrasses urbaines se déploient au centre-ville de Rimouski

Pendant 20 jours, touristes et résidents pourront profiter de l’ambiance festive des Terrasses urbaines entre 11 h et 1 h du matin : un grand marathon auquel doivent faire face chaque année les restaurateurs et les commerçants du centre-ville.

Pour les organisateurs, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que le beau temps soit à nouveau de la partie.

On le sent que les gens l’attendent, beaucoup plus que l’année passée. L’an passé, c’était une surprise, [mais cette année], ça fait six mois que le mot Terrasses urbaines est sur la bouche de tous mes clients , affirme le président de l’organisation et propriétaire de la Maison du Spaghetti, Tommy Cloutier.

Selon Tommy Cloutier, une quarantaine d’exposants sont attendus, en plus de quelques dizaines d’autres participants qui feront des animations.

Tommy Cloutier, président des Terrasses urbaines Cogeco Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Les entrepreneurs redoublent d’efforts pour pouvoir être à la hauteur des foules attendues pendant les Terrasses urbaines. Tommy Cloutier estime que, seulement pour son propre commerce, près de 35 employés de plus seront au travail.

Malgré le défi qu’engendre la pénurie de main-d’œuvre, le président croit que, de manière générale, les offres de service ont été nombreuses pour travailler durant les Terrasses urbaines.

Je n’ai jamais eu autant de gens qui m’ont écrit, envoyé des CV, donné de l’aide, même du bénévolat, on est vraiment chanceux. Tommy Cloutier, président des Terrasses urbaines Cogeco

Du côté du restaurant Yin Yan Sushi, le propriétaire Yan Hallé affirme que ce rendez-vous de plus en plus populaire nécessite beaucoup de logistique et de préparation.

Le propriétaire du restaurant Yin Yan Sushi, Yan Hallé, et son équipe s'affairent à installer leur terrasse. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Il admet que les foules de l'an dernier avaient mis beaucoup de pression sur ses employés, en terrasse. Cette année, il a donc doublé la main-d'œuvre du restaurant pour pouvoir faire face à la popularité grandissante de l'événement.

L'année passée, je pense qu'on a accueilli au-dessus de 100 000 personnes sur la rue. Donc l'impact économique pour les entreprises est énorme aussi. C'est beaucoup de revenus, pour tout le monde. Yan Hallé, restaurateur

En plus des kiosques et des terrasses installés par les commerçants, plusieurs activités seront offertes au public, comme des spectacles, des animations familiales, des rallyes et des projections murales.

Un 5 à 7 marquera le début des festivités mardi avec la prestation du chansonnier Keven Côté.

L’organisation des Terrasses urbaines prévoit notamment « trois grands moments musicaux ». La fanfare Gipsy Pigs animera la rue Saint-Germain Est mercredi à 16 h et 18 h, puis le 27 juillet, en soirée, le public est convié à participer à une soirée tropicale avec DJ TYLC, en collaboration avec le Cabaret de la diversité.

Les Terrasses urbaines Cogeco s'ouvrent pour les vingt prochains jours à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

La formation musicale de Rimouski Equse sera également en spectacle dans le cadre de l’événement le 2 août dès 20 h.

Une grande fin de semaine familiale sera organisée les 27 et 28 juillet, pour animer petits et grands.

Les Terrasses urbaines Cogeco s’arriment notamment avec les Grandes Fêtes Telus, qui se tiennent du 18 au 21 juillet au parc Beauséjour de Rimouski et qui attirent tous les ans des dizaines de milliers de personnes.

La rue Saint-Germaine Est est fermée à la circulation automobile, entre l'avenue de la Cathédrale et l'avenue Belzile, pour laisser place à l’événement qui se tient jusqu'au 4 août.