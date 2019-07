La Saskatchewan toujours en attente d’un nouveau lieutenant-gouverneur

Traditionnellement, le lieutenant-gouverneur doit ouvrir, proroger et dissoudre l'Assemblée législative provinciale, approuver ou refuser les mesures législatives provinciales et les décrets, et accorder l'approbation préalable aux projets de loi de finances.

Le lieutenant-gouverneur est aussi chargé de nommer le premier ministre provincial et, en dernier recours, de destituer un gouvernement.

Ce poste, comblé par le gouvernement fédéral, se fait pour le moment attendre. Le gouvernement de la Saskatchewan se dit en contact avec le gouvernement Trudeau afin de régler la situation au plus vite.

En attendant, Robert Richards assure les fonctions constitutionnelles et cérémonielles de Thomas Molloy, décédé le 2 juillet dernier. M. Molloy avait quitté ses fonctions en mai 2019 pour suivre un traitement contre le cancer du pancréas.

Cette situation ne peut plus durer, selon l’ex-chef du protocole de la Saskatchewan, Michael Jackson.

Lorsqu’un lieutenant-gouverneur décède, le gouvernement ne peut continuer de la sorte. Michael Jackson, chef du protocole de la Saskatchewan entre 1980 et 2005

Dans une déclaration, le gouvernement fédéral se veut rassurant et indique qu’une annonce sera faite dans un futur proche.

Nomination d’un lieutenant-gouverneur autochtone

Selon le chef de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, qui s’est exprimé lors des funérailles d’État de Thomas Molloy, la famille de M. Molloy souhaite la nomination d’un lieutenant-gouverneur autochtone.

Le chef de l'Assemblée des Premières nations, Perry Bellegarde, a livré un discours lors des funérailles d'État du 22e lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, Thomas Molloy. Photo : Radio-Canada

Une idée que partage Murray Mandryk, analyste politique.

C’est le moment d’exprimer la diversité de notre province. Murray Mandryk, analyste politique

Selon Michael Jackson, la nomination d’un lieutenant-gouverneur autochtone serait opportune.