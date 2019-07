La Couronne veut 2 ans de prison pour un leader polygame accusé d'avoir enlevé une enfant

Peter Bishop affirme que le coupable, James Oler, ancien évêque de l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours, a exécuté les directives du leader de l’église Warren Jeffs qui voulait que M. Oler amène la fille mineure pour la marier en 2004.

Lundi, une audience sur la détermination de la peine de James Oler s'est déroulée en Cour supérieure à Cranbrook.

Selon M. Wilson, les actions du coupable sont aggravées par l’âge de la fille à l’époque et la position de confiance qu’occupait James Oler en tant qu’autorité religieuse dans la communauté.

« Il occupait le plus haut poste de ministère dans la communauté de Bountiful parce qu’il était l’évêque et donc répondait directement à Warren Jeffs », a-t-il déclaré lundi devant la juge Martha Devlin.

Pendant le procès de James Oler, des documents de l’église saisis par les autorités américaines ont indiqué que M. Jeffs a appelé M. Oler le 23 juin 2004, et a ordonné qu’il lui amène la fille de 15 ans aux États-Unis pour la marier.

Un témoin, dont l’identité est protégée par un interdit de publication, a raconté durant le procès avoir traversé la frontière aux États-Unis avec deux adultes le 24 juin 2004. Son groupe aurait finalement été rejoint par James Oler et une fille de 15 ans, avant de se rendre en Utah et ensuite à la ville de Mesquite, au Nevada.

Les documents de l’église indiquent que 18 mariages ont eu lieu le 25 juin, y compris celui du témoin, de la fille de 15 ans et de James Oler lui-même.

M. Oler n’a pas d’avocat et Joe Doyle a été nommé ami de la cour pour assurer un procès équitable. Il a suggéré une peine entre six et 18 mois en prison, semblable à une décision précédente contre Brandon James Blackmore et Emily Ruth Gail Blackmore.

Brandon James Blackmore a été condamné à 12 mois d'emprisonnement et Emily Ruth Gail Blackmore à sept mois pour avoir enlevé une fille de 13 ans.

La condamnation devrait être rendue le 29 août.