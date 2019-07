Infestations de rats : ACORN manifeste pour des logements plus sains à Ottawa

Les membres d’ACORN de l’est de la ville organisent une fête des rats dans le quartier Overbrook, afin que LCO prenne des mesures pour lutter contre les rats dans ses habitations.

Les infestations de rats sont des indicateurs de la nécessité d’une meilleure réglementation relativement à l’entretien et aux pestes , peut-on lire dans un communiqué publié par ACORN.

La Ville d’Ottawa révise la gestion des logements locatifs sur son territoire et pourrait exclure l’organisme Logement communautaire d’Ottawa de ce cadre normatif, selon ACORN.

Les membres d’ACORN de l’est de la ville sont fatigués de vivre avec la vermine et la moisissure dans des quartiers qui ne sont pas sécuritaires , souligne-t-on.

Selon ACORN, les nouvelles mesures entraîneraient des inspections annuelles, des délais plus stricts pour effectuer des réparations et un registre en ligne qui recenserait les propriétaires conformes et non conformes, entre autres.

Des rats qui jouent dans la neige

L’année dernière, j’ai vu beaucoup de rats jouer dans la neige. Je n’avais jamais vu ça auparavant , mentionne Laila Almiawi, une membre d’ACORN et résidente d’un logement de LCO. Je ne sors plus parce que j’ai trop peur.