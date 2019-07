Les augmentations de salaire proposées sont toujours d'environ 1 %, selon le syndicat.

Ce sont des offres qui étaient ridicules. On a donné une poignée de change de plus à l'heure pour chacun des employés. On n'est même pas au niveau du coût de la vie, on est vraiment en deçà du coût de la vie , affirme le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle.

Une première grève touchant environ 300 employés, dont ceux du parc de la chute Montmorency et du siège social de la Sépaq à Québec doit débuter demain.

Environ 1500 employés supplémentaires, de tous les parcs provinciaux, devraient s'ajouter au débrayage le 20 juillet, au début des vacances de la construction.

Nos membres sont prêts à faire la grève. On avait un mandat historique de 94 %. Même s'ils aiment leur travail et les clients, ils n'ont pas le choix. Ils s'appauvrissent d'année en année. Ils en ont assez et veulent être respectés , soutient Christian Daigle.

Le syndicat indique par ailleurs que les grévistes ne bloqueront pas les accès aux sites.