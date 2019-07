Une ancienne usine de pâte et papier trouve enfin preneur

Produits forestiers Résolu a vendu son usine de pâtes et papiers de Fort Frances, confirme la Ville. La communauté située dans le Nord-Ouest de l’Ontario se bat depuis des années pour son retour à la rentabilité.

Selon le communiqué de la municipalité, le nouveau propriétaire est une filiale de Riversedge Developments.

L’entreprise a des partenariats avec une compagnie locale.

Riversedge Holdings est la compagnie qui avait pris en main St.Mary's Paper à Sault-Sainte-Marie et qui avait aussi acheté et démoli une usine de papier à Red Rock il y a 13 ans.

La municipalité espère que cette vente permettra de reprendre l’exploitation forestière dans la région.

En décembre 2018, l’entreprise Repap Resources a fait connaître son intention d’acheter l’usine désaffectée, mais n’a pas réussi à négocier les droits d’exploitation de la forêt avoisinante. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Nous attendons avec impatience que l’acheteur confirme ses intentions au sujet des terrains et de l’usine et de son retour à la productivité pour Fort Frances et la région environnante , affirme la Ville.

En février, la municipalité de Fort Frances avait tiré la sonnette d’alarme, accusant Résolu d’avoir dressé des obstacles qui entravent l’accès au bois de la forêt Crossroute .

L’hôtel de ville de Fort Frances Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Selon la Ville, Résolu refusait de vendre les droits de coupe pour la région, et préférait vendre l’usine en vue de sa démolition.