Un cycliste hors de lui s’en prend à un autobus de la STM

Selon le Service de police de la Ville de Montréal, l’individu de 43 ans circulait à vélo au coin des rues Notre-Dame et Saint-Laurent lorsqu’il s’en est pris à l’autobus à l’aide d’un objet contondant.

Le cycliste a fracassé le pare-brise de l’autobus à plusieurs endroits en plus d’en arracher les essuie-glaces et de briser plusieurs autres fenêtres sur le côté du véhicule.

Personne n’a été blessé lors de l'incident et l’individu a été arrêté peu de temps après par la police.

On ignore pour le moment les raisons qui ont conduit le cycliste à agir de la sorte.

Le cycliste hors de lui a brisé de nombreuses fenêtres de l'autobus. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

La police, qui détenait toujours le suspect au moment d’écrire ces lignes, soupçonne qu’il pourrait s’agir de l’équivalent cycliste d’un cas de rage au volant.

L'homme sera interrogé plus tard mardi par les policiers et pourrait faire face à des accusations de méfaits et de menaces à l'endroit du chauffeur.