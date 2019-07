Alerte de chaleur sur le sud du N.-B. et de la N.-É.

Une masse d’air chaud atteint le sud du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, mardi, ce qui amène Environnement Canada à émettre un avertissement de chaleur.

L’agence prévoit des maximums de près de 30 degrés mardi et mercredi. La sensation de chaleur sera toutefois bien plus importante : l’indice humidex atteindra 33 et 38 respectivement, les deux jours.

Et il y aura peu de répit pendant la nuit : le mercure ne descendra pas à moins de 18 degrés. Au Nouveau-Brunswick, les régions situées le long de la baie de Fundy, où les vents du sud-ouest souffleront de la mer, seront épargnées.

Le passage d’un front froid mercredi soir fera baisser les températures et le taux d’humidité.

Environnement Canada recommande de boire beaucoup d’eau pendant les journées de grande chaleur, même avant d’avoir soif. Il faut aussi rester au frais et se protéger du soleil avec un chapeau et une ombrelle.

Les symptômes suivants peuvent être indicateurs d’un malaise causé par la chaleur : des étourdissements, des nausées, une respiration et un pouls rapides, et une urine foncée.