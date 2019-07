L'avocat Michael Avenatti défend des victimes présumées de R. Kelly

R. Kelly a acheté son acquittement , a déclaré M. Avenatti lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a fourni des détails sur ce qui serait, selon lui, des efforts de longue haleine menés par R. Kelly pour empêcher plusieurs filles de l'accuser publiquement d'agression sexuelle.

Il a aussi affirmé que le chanteur avait versé au moins 100 000 $ US à un associé pour qu'il retrouve des vidéos le montrant en train d'avoir des relations sexuelles avec une mineure portée disparue par la suite.

L'avocat a indiqué qu'il représentait trois victimes présumées, trois parents de victimes et trois collaborateurs de R. Kelly, qu'il a qualifiés de dénonciateurs .

Me Avenatti a fait ces révélations quelques jours à peine après que R. Kelly a été formellement accusé à New York et à Chicago. Les procureurs affirment que le chanteur de 52 ans et son entourage ont recruté des filles et des jeunes femmes pour se livrer à des activités sexuelles illégales et ont tenté de dissimuler les faits allégués en payant et en menaçant les témoins et les victimes.

Michael Avenatti a beaucoup fait parler de lui au cours des derniers mois. En plus d'avoir été l'avocat de l'actrice pornographique Stormy Daniels – qui affirme que le président Donald Trump a tenté d'acheter son silence concernant les rapports sexuels qu'ils auraient eus avant que M. Trump devienne président –, il a été accusé en Californie et à New York d'avoir volé de l'argent de ses clients et d'avoir tenté d'extorquer des millions de dollars du fabricant de vêtements de sport Nike.