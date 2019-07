Une deuxième et dernière Traversée pour Dania Belisle

Originaire de la région, l’athlète de 26 ans fait la traversée pour une deuxième fois. Pour elle, choisir le lac Saint-Jean pour terminer sa carrière de nageuse était une évidence.

Ça représente ma région et l’endroit où j’ai grandi. J’ai nagé plus de 10 ans avec le club à Saint-Félicien. Pendant des années j'ai vu des grands noms nager dans le lac Saint-Jean et c’était impressionnant de les voir.

Dania Belisle a décidé d'arrêter la nage pour se concentrer sur sa vie professionnelle, elle qui sera bientôt diplômée de l'Université Laval en intervention sportive.

J’ai réalisé que j’avais toujours fait des choix en fonction de la natation. Maintenant, je voulais avancer dans ma vie professionnelle. Dania Belisle, nageuse en eaux libre

La nageuse voit cette dernière course de façon très positive.

Au niveau des performances ça va super bien et je sais que c’est ma dernière course alors je l’entame vraiment avec le sourire.

Son objectif est de terminer le parcours, mais aussi de faire une meilleure performance que lors de sa première traversée en 2017.

J’ai acquis beaucoup d’expérience et je suis en meilleure forme qu’il y a deux ans, donc je pense que je suis capable de battre mon temps et d'améliorer ma position dans le classement général. Dania Belisle, nageuse en eaux libre

L'athlète qui a eu un diagnostic de trouble bipolaire a eu un parcours difficile. Malgré les embûches, elle se dit fière d'avoir poursuivi sa carrière de nageuse. Sa ténacité lui a permis de réaliser ses rêves et de terminer sur cette traversée à laquelle elle assiste depuis son jeune âge.