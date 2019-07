Des peintres muralistes de renommée internationale au 5e festival Up Here

Les artistes américains RISK et TRAV, ainsi que les artistes nord-ontariens Laura Peturson et Matti Lehtelä, réaliseront chacun une nouvelle murale à Sudbury pendant le festival d’art urbain Up Here, qui se déroule du 16 au 18 août.

Les organisateurs du festival ont dévoilé mardi des détails du volet arts visuels de l’événement.

Laura Peturson, de Callander en Ontario, crée des œuvres narratives qui s’inspirent des archétypes des contes pour enfants. Photo : Laura Peturson

Up Here a travaillé avec le sculpteur et artiste de graffiti contemporain et commissaire invité KWEST pour attirer les artistes de renommée mondiale — RISK et TRAV MSK — qui se déplacent en ville expressément pour le festival. Communiqué de presse du festival Up Here

Une place importante est aussi accordée aux artistes visuels de la région.

Côté musique, le festival proposera cette année des concerts d’une quarantaine d’artistes, dont Charlotte Cardin, Hubert Lenoir et Milk & Bone.

Une oeuvre de Matti Lehtelä, graphiste et illustrateur de Sudbury Photo : Matti Lehtelä

En plus des murales qui seront réalisées par Laura Peturson de Callander, et Matti Lehtelä de Sudbury, des boîtes électriques du centre-ville seront peintes par six artistes locaux, dans le cadre du Projet Power Up, qui revient pour une troisième année consécutive.

Une boîte électrique située au parc Memorial peinte dans le cadre du festival Up Here en 2018. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Cette année, ces artistes seront Brent Hardisty (Niiwin Binesi), Lümen Jefferson, Brandon James McBain, Nic Derro, Chantal Abdel-Nour et Ivy Ireland.

Up Here annoncera plus tard en juillet l’emplacement des nouvelles murales.