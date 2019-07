Une jeune chanteuse de la Nouvelle-Écosse se rendra à Nashville pour une remise de prix

J’ai commencé à chanter l’été dernier au camping , raconte la jeune passionnée de musique country traditionnelle.

Elle explique que son père est un grand amateur de ce style musical, et qu’après avoir vu plusieurs spectacles, elle a eu envie de passer de spectatrice à chanteuse.

Alors qu’elle jouait déjà du piano, Xuan a décidé d’apprendre la guitare.

Depuis ses premiers pas sur scène l’an dernier, elle a déjà joué dans une vingtaine d’événements locaux.

L’objectif de Xuan Trzebiatowski est de faire découvrir la musique country traditionnelle.

Aujourd’hui, plusieurs chansons sont modifiées à l’ordinateur, mais dans le temps, on utilisait simplement les instruments et ça donnait un résultat plus authentique.

Xuan Trzebiatowski, jeune chanteuse