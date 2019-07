Nouveau partenariat entre Lyft et les trains de banlieue Go

Le but est de permettre aux gens de se rendre plus facilement aux gares ferroviaires de Go sans remplir les parcs de stationnement, indique le chargé de relations médias de Metrolinx, Nitish Bissonauth.

Le transporteur vise aussi à améliorer les correspondances pour le transport en commun, en créant des voyages sans heurt pour les gens de la région, mentionne-t-il.

Le programme pilote du partenariat conclu entre Métrolinx et la société de covoiturage commercial Lyft sera déployé aux gares GO d’Oakville, d’Unionville et de Bramalea, ainsi qu’à la gare GO Exhibition.

Le programme mis en oeuvre par Metrolinx et Lyft vise à atténuer les besoins de stationnement aux gares GO. Photo : Nitish Bissonauth

Pendant le projet pilote, les clients n’auront qu’à épingler la zone de débarcadère dans l’application Lyft comme point de départ ou d’arrivée pour qu’une voiture passe les prendre en quelques minutes. La zone de débarcadère désignée de chacune des gares sera indiquée comme telle sur des panneaux.

Grâce à ce projet pilote, Metrolinx aura l’occasion d’étudier comment un partenariat avec une société comme Lyft permet d’améliorer la connectivité et de rendre les déplacements encore plus fluides pour les clients de la région.

Nos clients commencent leurs déplacements bien avant d’entrer dans un train ou dans un autobus , dit le président et chef de la direction de Metrolinx, Phil Verster.