La folie The Offspring s'empare d'Alma

Il y a de la fébrilité dans l'air à Alma. De nombreux amateurs de musique se réuniront lundi soir pour assister au spectacle du populaire groupe californien The Offspring.

Le concert tant attendu du chanteur Dexter Holland et de ses comparses se tient dans le cadre de Festivalma.

De nombreux fans sont arrivés tôt sur le site et sont impatients d’y assister. L'Almatoise Audrey Girard avoue avoir très hâte que la prestation du groupe commence.

C’est la pure nostalgie qui fait que je vais me rendre au spectacle. Je m’attends à un spectacle qui va rocker. On risque de bouger et de danser pas mal.

Ce spectacle d’envergure attire des spectateurs d’un peu partout au Québec. Selon Festivalma, 30 % des détenteurs de billets proviennent de l'extérieur de la région. Une bonne nouvelle pour bien des gens d'affaires d'Alma qui profitent d’un achalandage plus important qu’à l’habitude.

Les touristes ont d'ailleurs commencé à arriver tôt lundi en prévision de ce concert, note la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est, Bianca Tremblay.

Il va y avoir du tourisme relié à ça parce qu’on sait que ce groupe-là ne donne pas beaucoup de spectacles , note Bianca Tremblay.

La venue du groupe représentait d'ailleurs un important défi logistique pour les organisateurs. Deux scènes ont été ajoutées à la scène principale, les entrées et sorties sur le site ont été réaménagées et les bénévoles sont bien rodés pour que le spectacle se déroule sans anicroche.

La journaliste Julie Larouche reviendra sur la soirée à l'émission Y'a des matins mardi.