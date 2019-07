Sylvie Bérubé est la candidate du Bloc québécois dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Son investiture avait lieu lundi, lors d'un 5 à 7 à Val-d'Or.

La candidate travaille dans le milieu de la santé depuis plus de 30 ans.

En entrevue à l'émission Région zéro 8, elle a énoncé les motivations qui l'ont poussée à se porter candidate.

J'étais déjà en politique provinciale depuis plusieurs années, au niveau du Parti québécois, étant présidente du Parti québécois Abitibi-Est. Je connaissais plusieurs dossiers politiques et j'ai toujours eu un intérêt au niveau politique , indique-t-elle.

Ensuite, j'ai été approchée par le Bloc québécois, qui a toujours été dans mon intérêt, ajoute-t-elle. C'est là que j'ai décidé de foncer en politique active au niveau fédéral.

Ses priorités

Elle a également établi ses priorités pour la campagne électorale qui débutera à la fin de l'été.