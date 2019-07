Pessamit et Hydro-Québec poursuivent le dialogue pour l’entente Pipmuakan

L'entente Pipmuakan a été refusée par les électeurs de Pessamit, samedi, au terme d'un référendum.

Le chef du Conseil des Innus de Pessamit, René Simon, s'est dit déçu du résultat du vote.

On va faire une analyse de la situation, peut-être convoquer une assemblée générale de la population et mieux expliquer les enjeux, les tenants et aboutissants de l'entente.

René Simon, chef du Conseil des Innus de Pessamit