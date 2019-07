Si vous détestez notre pays, si vous n'êtes pas content[es] d'y vivre, vous pouvez partir , a renchéri le président américain sur son compte Twitter, déclarant n'attacher aucune importance aux accusations selon lesquels ses propos seraient « racistes ».

Les premiers tweets présidentiels, qui ciblaient dimanche quatre femmes démocrates et les invitaient à « retourner » dans leur pays d’origine, avaient suscité un véritable tollé chez les démocrates et un silence gêné dans le camp républicain.

Sans citer de noms, le milliardaire républicain s'en est pris plusieurs fois à ces élues "progressistes" démocrates du Congrès . Il s’agirait d’Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib, qui sont membres de la Chambre des représentants et critiquent la détention de milliers d’immigrés clandestins à la frontière, près du Mexique.

Et le président américain s’est de nouveau livré lundi à une violente attaque contre ces quatre élues, en les accusant entre autres « d'aimer les ennemis » de l'Amérique.

Elles se plaignent constamment , a-t-il aussi lancé depuis les jardins de la Maison-Blanche à l'occasion d'un événement vantant les produits « Made in America ». Ce sont des personnes qui haïssent notre pays. Elles lui vouent une haine viscérale a-t-il lancé.

Il estime notamment que ces femmes, membres selon lui de la « gauche radicale », devraient demander pardon aux États-Unis ainsi qu'à Israël.

Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib sont toutes nées aux États-Unis. Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, est installée aux États-Unis depuis plus de 20 ans.

Rompant avec le silence des élus républicains, la sénatrice du Maine Susan Collins a appelé Donald Trump à revenir sur ses propos.

Le tweet du président où il disait que des élues du Congrès devraient retourner "d'où elles viennent" était totalement déplacé et devrait être retiré , a-t-elle déclaré.

Dans le camp démocrate, les propos de ces dernières 48 heures ont soulevé l’indignation. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a vivement dénoncé des commentaires « xénophobes » visant à « diviser notre nation ».

Elle a appelé lundi les élus à soutenir une motion devant la Chambre condamnant les propos présidentiels.

Il est important de noter que les mots du président, qui disaient à quatre élues américaines “rentrez dans votre pays”, sont la marque de fabrique des suprémacistes blancs , a souligné l'élue Alexandria Ocasio-Cortez.

Trump entraîne sans complexe le Parti républicain dans des positions ouvertement racistes, et cela devrait inquiéter tous les Américains , a ajouté Mme Ocasio-Cortez.

Je resterai sur le ring à me battre pour ce qui est juste et je ne reculerai jamais face à ces attaques , a de son côté tweeté Ilhan Omar, l'une des deux premières femmes musulmanes élues au Congrès.

À l'approche de la présidentielle de 2020, Donald Trump semble plus déterminé que jamais à souffler sur les flammes des tensions raciales pour galvaniser sa base électorale – très majoritairement blanche – mais aussi jouer des divisions chez ses adversaires politiques.

Et selon David Axelrod, ancien proche conseiller de Barack Obama, la stratégie politique du locataire de la Maison-Blanche est claire : enfoncer des coins dans la famille démocrate, traversée de tensions.

Le président américain cible ainsi sciemment des élues du Congrès, qui se situent sur l'aile gauche du parti et dont les désaccords avec Nancy Pelosi alimentent régulièrement la chronique à Washington.

Avec cette sortie délibérément raciste, Donald Trump cherche à rendre les personnes ciblées plus visibles, à pousser les démocrates à les défendre et à en faire des emblèmes du parti tout entier. C'est un calcul froid et cynique.

David Axelrod, ex-conseiller de Barack Obama