Le directeur de la Maison Marie-Élisabeth meurt d'un cancer

François Gamache avait reçu un diagnostic de leucémie au mois de février, et suivait des traitements depuis. Il s’est éteint vendredi soir à la Maison Marie-Élisabeth, à l’endroit où il travaillait à titre de directeur général depuis 2011.

La Maison Marie-Élisabeth accueille jusqu’à sept personnes en fin de vie. La direction est assurée par intérim par Paule Côté depuis le mois de février.

La Fondation Maison Marie-Élisabeth, à Rimouski, soigne et accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches. Photo : Radio-Canada

Dans un communiqué de presse, le conseil d’administration a souligné l’humanité et l’altruisme de M. Gamache, ainsi que ses décisions prises dans le souci constant d’améliorer la qualité des soins et d’instaurer une culture de confiance parmi les nombreux employés et bénévoles de la Maison.