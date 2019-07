Un nouveau cargo pour la CTMA

La Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) se dote d’un nouveau navire pour remplacer Le Voyageur, âgé de 47 ans.

Construit en 1998, le Clipper Ranger naviguait sous pavillon britannique. D’une longueur de 122 mètres, il pourra transporter jusqu’à 53 remorques, ce qui représente plus du double de la capacité actuelle du CTMA Voyageur, qui est de 22 remorques.

Le Clipper Ranger est déjà en route vers les Îles et devrait arriver à Cap-aux-Meules le 24 juillet prochain. Le nouveau bateau entrera en service quelques semaines plus tard, le temps d’obtenir les autorisations nécessaires de Transport Canada.

Un nouveau navire viendra remplacer le CTMA Voyageur. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le navire-cargo a été loué pour une période d’un an, avec option d’achat. La CTMACoopérative de transport maritime et aérien estime que cela lui permettra d’analyser son potentiel et d’arrimer ses actions avec les orientations du gouvernement dans le dossier du remplacement du CTMA Vacancier.

Les négociations sont toujours en cours avec le gouvernement du Québec pour le contrat de desserte maritime qui arrive à échéance le 31 mars prochain.

L'annonce qui devait se faire au début de l'été a été reportée par le ministre des Transports, François Bonnardel.