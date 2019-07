Éveiller ses sens à l’Espace Pierre-Debain

Une quarantaine de tableaux et de sculptures évoquent chacun à sa manière les cinq sens, ou s'adressent à la mémoire par l'intermédiaire de souvenirs que les oeuvres peuvent faire remonter à la surface.

Ça peut être un paysage qui va nous rappeler, par exemple, l’odeur de la forêt, l’odeur d’un champ immédiatement après la pluie , souligne la responsable des lieux de diffusion de la Ville de Gatineau, Josée Prud'homme.

L'exposition regroupe plusieurs tableaux de techniques diverses (huile, aquarelle, acrylique, etc.). Photo : Radio-Canada

Le corps s'avère évidemment un sujet très présent dans la salle. Mme Prud'homme constate que, contrairement à l'approche plus typée du milieu de la publicité, le monde des arts présente une pluralité des formes. Elle observe que l’on sent le regard amoureux qui est porté sur le sujet .

Pour l’observateur, c’est à chaque fois un voyage [...] qui nous invite à voir autrement. Josée Prud'homme, responsable des lieux de diffusion de la Ville de Gatineau

Une autre particularité de Sensuel est de réunir dans un même lieu des médiums et des approches très variés. Des sculptures sur bois, sur pierre et textiles côtoient des aquarelles et des toiles à l’acrylique ou à l’huile.

« Sensuel » présente une variété de formats et de médiums en arts visuels. Photo : Radio-Canada

Ç'aurait pu être une difficulté, mais je pense vraiment que le Conseil des arts est arrivé à faire un très bel accrochage , souligne Mme Prud'homme.