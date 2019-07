Winnipeg complètement Fringe jusqu’au 28 juillet

Du 17 au 28 juillet, le festival de théâtre Fringe de Winnipeg propose près de 200 spectacles avec des artistes connus tels Melanie Gall, Martin Dockery, TJ Dawe, Tymisha Harris et Erik de Waal. Les prestations se tiendront un peu partout dans la ville.

Le festival Fringe de Winnipeg gagne en popularité depuis sa création par le Manitoba Theatre Centre en 1988. Parmi les évènements Fringe dans le monde, celui de Winnipeg occupe la dixième place en importance, selon l'organisation.

Le concept du festival est basé sur un modèle qui laisse la liberté totale aux artistes de choisir le contenu des spectacles présentés. Les compagnies de théâtre qui y participent viennent de partout dans le monde.

Selon Angela Chalmers, employée d’été et responsable des bénévoles au Fringe de Winnipeg, cette année, les festivaliers verront des artistes africains, européens, américains et bien d’autres.

Le festival offre une variété de genre de spectacles tels les marionnettes, la danse d’improvisation et le théâtre musical. Les bénévoles sauront orienter le public en fonction de l'âge et des intérêts des festivaliers, affirme Angela Chalmers.

« Nos bénévoles sont là pour répondre à toutes les questions, dit-elle, on a une programmation pour tous âges. »

Pour ceux et celles qui s’y rendront pour la première fois, Mme Chalmers conseille vivement un détour au kiosque d’information qui se trouve au centre du quartier de la Bourse.

« La première chose à faire est d’arriver au old market square et trouver l’information ou acheter des billets. »

Pour la première année, le théâtre Cercle Molière à Saint-Boniface est un des sites de spectacles du Festival. Mais le besoin de voir plus de spectacles en français est toujours présent, selon la responsable des bénévoles.

« On a certes des spectacles qui sont sans paroles, raconte-t-elle, mais on a besoin de plus de spectacles en français pour notre public. »

Le festival met également un accent particulier à l’accessibilité cette année. Les personnes à mobilité réduite ou celles qui ont besoin d’aide pour se déplacer en toute sécurité peuvent désormais solliciter les services des bénévoles du festival.

On veut que tout le monde vive bien les spectacles; si vous avez besoin d'aide ou d’un certain siège pour bien voir le spectacle, demandez aux bénévoles. Angela Chalmers, employée d’été et responsable des bénévoles au Fringe

Le prix des billets varie en fonction de l'âge. Ceux qui veulent assister à plusieurs spectacles peuvent se procurer un passeport Fringe qui donne accès à 8 ou 14 spectacles. Ces passeports peuvent être utilisés par deux personnes.

Cette année, les spectacles gratuits qui sont offerts au quartier de la Bourse sont essentiellement des productions manitobaines. « J’aime beaucoup quand ce sont des choses d’ici comme ça », dit Mme Chalmers.