Un requin blanc au large des îles de la Madeleine

Les données d’Ocearch révèlent que le requin, dénommé Brunswick, était de passage, lundi matin, à l’est de la Dune-du-Sud.

Le requin nommé Brunswick se trouvait au large de la plage de la Dune-du-Sud lundi matin. Photo : Tiré du site web d'Ocearch

Il s’agit d’un spécimen juvénile pesant 430 lbs et mesurant 2,67 m.

Le requin peut être suivi à la trace grâce à un émetteur satellite depuis février dernier. Son itinéraire des derniers mois révèle qu’il a entrepris un voyage vers le nord en mai, partant des côtes de la Géorgie aux États-Unis. Il a contourné l’île du Cap-Breton au début du mois.

Ocearch précise qu’il s’agit de la première observation d’un requin blanc près des îles de la Madeleine, parmi les 416 animaux marins suivis par l'organisme.

Ocearch a installé un émetteur satellitaire sur le requin blanc Brunswick le 26 février 2019, à Hilton Head en Caroline du Sud. Photo : Robert Snow 2019/Ocearch

Une visite rare

La chercheuse en écologie marine, Lyne Morissette, précise que plusieurs requins fréquentent le golfe du Saint-Laurent.

Des grands requins blancs, on en a déjà vus par le passé , mentionne Mme Morissette, en ajoutant qu’une observation du genre a lieu au moins une fois par année dans l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent.

Mais là, qu’il y en ait un qui soit officiellement identifié, dont un peut suivre la trace, ça soulève beaucoup d’intérêt et d’attention! Lyne Morissette, chercheuse en écologie marine

C’est un des premiers animaux qu'Ocearch suit en temps réel qui rentrent en eaux canadiennes dans le golfe du Saint-Laurent , précise Lyne Morissette.

Une présence dangereuse?

Selon Lyne Morissette, il n’y a pas matière de s’inquiéter de cette visite rare.

Les requins sont très peu souvent en zone côtière. Ce ne sont pas des espèces qui sont pélagiques. Ce n’est pas près des plages qu’on va les voir. Lyne Morissette, chercheuse en écologie marine

La chercheuse estime que l’image menaçante des requins blancs s’explique surtout par le cinéma.

On a tous écouté Jaws et c’est ce qui fait la réputation des grands requins blancs , croit-elle.

Une scène du film « Jaws » (« Les dents de la mer ») Photo : Getty Images / Universal Pictures

Des visites de plus en plus fréquentes

Lyne Morissette croit que les requins blancs pourraient être de plus en plus nombreux à visiter le golfe du Saint-Laurent.

La majorité des espèces, explique la chercheuse, sont en train de complètement changer leur route de migration pour se distribuer vers le nord, avec les changements climatiques et le réchauffement planétaire. Il y a des zones comme ça où ils n’étaient pas auparavant et qui deviennent des habitats intéressants.

Autour des îles de la Madeleine, il y a beaucoup de phoques. Ça fait partie du régime alimentaire des grands requins blancs. Lyne Morissette, chercheuse en écologie marine

Présentement, explique Mme Morissette, on n’est pas dans une occupation qui est très grande, mais, peut-être qu’au fil du temps, on va en observer de plus en plus si le requin blanc trouve un garde-manger.

Selon les données d’Ocearch, deux autres requins blancs munis d'une puce se trouvaient au large de la Nouvelle-Écosse, lundi matin.