La fin des travaux sur le boul. Bertrand-Fabi repoussée

Si ces travaux sont plus longs que prévu, c'est en raison de travaux qui ont été ajoutés. En effet, le conseil municipal a approuvé l'achat d'une parcelle de terrain situé à côté de l'hôtel Quality Hotel & Suites le 2 juillet dernier. Dès le lendemain, les travaux d'excavation ont commencé pour élargir l'intersection. Ces travaux vont nécessiter un peu plus de temps qu'on pensait, explique la directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Si tout va comme prévu, le boul. rouvrira à la circulation le 2 août prochain.

Au cours des prochains jours, du pavage sera fait entre de Varennes et des Vétérans. La circulation se fera en alternance sur cette portion de rue.

Chantier sur Alexandre

Un autre important chantier a commencé ce lundi. Le pavage sera refait complètement sur la rue Alexandre entre les rues King Ouest et Galt Ouest. Pour limiter les impacts, le chantier sera divisé en plusieurs sections. Chaque section de la rue sera fermée à la circulation pendant deux jours non consécutifs.

Les marcheurs pourront toutefois utiliser les trottoirs sans problème.

Ce lundi, ce sont des travaux de planage entre les rues King Ouest et Ball qui auront lieu. Mardi et mercredi, les travaux seront faits entre Ball et Aberdeen puis entre Aberdeen et Gal Ouest.

Au total, les travailleurs sont actifs sur une soixantaine de chantiers actuellement.